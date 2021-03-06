إخلاء سبيل 3 سيدات في مشاجرة بسبب محل بمنشأة ناصر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، بإخلاء سبيل 3 سيدات في مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على توسعة محل بمنطقة منشأة ناصر.تلقى قسم منشأة ناصر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "شيماء. ج"، ٢٧ سنة، مصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجة شقيق الأولى، "إيمان. ج"، ٢٢ سنة، مصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم، ووالدة الأولى "نادية ع"، ٦١ سنة، ومصابة بخدوش وسحجات متفرقة بالجسم.والطرف الثانِ ضم "حسن. ع"، ٣٠ سنة، صاحب مقلة وضبط بحوزته فرد خرطوش وشقيقه "حسين. ع"، ٢٨ سنة، صاحب مقلة ونجل عمهم "سيد. ا"، ١٨ سنة، طالب.وتبين قيام الأول من الطرف الثانى بشراء محل بذات العقار محل سكن الطرف الأول من والد الأولى، والذى أفاد برغبته بقيام توسعة بالمحل إلا أن الطرف الأول رفض ذلك، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة مما أدى إلى حدوث إصابة الطرف الأول.تم اصطحاب الطرفين إلى ديوان القسم، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.