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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته السودان
السبت 06/مارس/2021 - 07:57 م
السيسي
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قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته السودان الشقيق.
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