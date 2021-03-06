الأردن يغلق العيادات الخارجية بالمستشفيات لمواجهة كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إغلاق العيادات الخارجية في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وذلك نظرا للوضع الوبائي وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة، اعتبارا من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.وأوضح وزير الصحة الأردني في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، أن المستشفيات تشمل مستشفى "البشير، وجميل التوتنجي، والسلط الجديد، والحسين، والزرقاء الحكومي الجديد، والأمير فيصل، والنديم" التابعة لوزارة الصحة في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا.وأشار إلى أن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات، ستقتصر على استقبال الحالات الطارئة وصرف الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة فقط.كما تلغى العمليات المبرمجة نظرا للوضع الوبائي وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، واستئناف القرار أو تعديله وفقا للوضع الوبائي، مهيبة بالمواطنين حسن التعاون وتفهم الوضع الوبائي الذي يتطلب الحرص تحقيقا للمصلحة العامة.