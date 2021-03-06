«قتل جده وأحرق جثته».. تجديد حبس سائق 45 يومًا في مايو

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حبس سائق 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جده وإشعال النار في جثته داخل منطقة جبلية بمدينة 15 مايو بسبب علاقته المحرمة.تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من أحد المواطنين مفاده أثناء سيره بطريق امتداد 15 مايو، شاهد شاب وبصحبته صديقه يشعلان النار في شخص آخر وقام بتصويرهما من مسافة بعيدة أثناء تنفيذهما الجريمة.وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم العثور على جثة رجل مُسن محترقة بالكامل، وبعمل التحريات تبين أن الضحية يدعي "ا.م"، مقيم بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، ويقيم بصحبة حفيده يعمل سائق، وأنه قتله عقب التشاجر معه بسبب إحضاره فتاة وإقامته علاقة جنسية داخل منزله دون علمه، فقتله واستعان بصديقه وحمله لمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو، وحرقه حيًا.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.