كهرباء مصر الوسطي تنهي الفحص الفني لمناقصة المليون عداد

كشف مصدر في شركة مصر الوسطى انتهاء اللجنة المسئولة عن المناقصة الخاصة بتوريد مليون عداد مسبوق الدفع من الفحص الفني للعروض المقدمة.وأضاف المصدر في تصريح لـ«الدستور» أن اللجنة ستبت في العروض المالية وإعلان الشركة الفائزة قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد اعتماد النتيجة النهائية من الشركة القابضة.وأشار إلى أن شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء تتولى إدارة المناقصة كشراء مجمع لشركات نيابة عن الشركات الباقية وأن دراسة العرض الفني والمالي استمرت 15 يوما.