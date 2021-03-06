حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أنظمة الصوت من السيارات بمايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين عاطلين تخصصا في سرقة معدات الصوت من السيارات بطريقة كسر الزجاج.تلقى النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من "م. ه"، 25 سنة، سائق ومقيم بمجاورة 34، يفيد باكتشافه سرقة كاسيت السيارة الخاصة به ومعدات الصوت "بازوكا" مع وجود كسر في الزجاج.وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد المتهمين وتبين أنهما "مصطفى. ص"، 25 سنة، عاطل، "رمضان. ص"، شهرته "طوسون"، 21 سنة، عاطل، تم ضبطهما وبحوزتها المسروقات، وفرد خرطوش محلي الصنع.بمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا وقاما بتنفيذ أكثر من واقعة بنفس الطريقة، وأرشدا عن مكان تخزين المسروقات السابقة، وإبلاغ أصحابها لاستلامها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة للتحقيق.