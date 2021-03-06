وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المتحف القومي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، متحف كفر الشيخ القومي، واستمعوا إلى شرح الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، عما يحتويه المتحف من قطع أثرية وتماثيل وأوان وعملات متعددة لعصور قديمة.جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وعادل حامد، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات واللواء إيهاب صادق، مستشار الوزير لشؤون العلاقات العامة، ومحمد حنفي، مستشار الوزير للإعلام.وأعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إعجابه بالمتحف وما يضمه من قطع أثرية تعود لعصور متعددة، مهنئًا أهالي المحافظة بالمشروعات القومي العملاقة التي تم تشييدها على أرض المحافظة.