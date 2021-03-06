«المستثمرين»: سيناء مؤهلة لإقامة مجمعات صناعية

قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الاتحاد حريص على حل مشاكل الصناعة والعمل على زيادة الاستثمارات بجانب الحكومة.وأضاف الشندويلي لـ«الدستور» أنه من المقرر عقد اجتماع غدًا الأحد بحضور الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمناقشة عدة موضوعات طارئة أبرزها الفرص الاستثمارية في سيناء التي تؤهلها لإقامة مجمعات صناعية هناك تخدم أبنائها في إتاحة فرص عمل لهم مناسبة.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أنه سيتم أيضا مناقشة اخر مستجدات الموقع الإلكتروني الذي يعتزم الإتحاد انشاءه للعمل بفكرة التسويق الإلكترونى كما تعمل بلدان العالم المتقدمة، موضحًا أن فكرة الموقع عبارة عن رفع جميع بيانات أعضاء اتحاد المستثمرين ببياناتهم ومنتجاتهم لكي يسهل ان يتعرف المواطن على مايريد شراءه من على الموقع.