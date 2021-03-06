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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأرمينية تعزز الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة الرئيس

السبت 06/مارس/2021 - 08:07 م
الشرطة الأرمينية
الشرطة الأرمينية
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عززت الشرطة الأرمينية، اليوم السبت، الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة رئيس البلاد أرمين سركيسيان، بعد خروج الآلاف مطالبين إياه بدعم هيئة الأركان وعدم التوقيع على مرسوم رئيس الوزراء بشأن إقالة رئيس هيئة الأركان.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المتظاهرين توجهوا إلى المقر الرئاسي كما ساروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مرددين شعارات هجومية.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرًا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.

وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية، بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع. وفي غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خيامًا بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

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