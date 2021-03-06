«الصحاف»: اعتبار 6 من مارس يومًا للتسامح يؤذِن بانطلاقة تعزز الحوار

للتسامح والتعايش في العراق.

قالت اللجنة المنظمة لزيارة البابا الفاتيكان فرنسيس، إن قرار الحكومة العراقية باعتبار السادس من شهر مارس من كل عام يوماً وطنيًا للتسامح والتعايش يؤذِن بانطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني.وأوضح المتحدث باسم اللجنة أحمد الصحاف أن اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، المرجع الأعلى علي السيستاني، وبابا الفاتيكان أثمر عنه اتخاذ قرار حكومي بأن يكون يوم السادس من مارس من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش، وهو قرار يؤذِن بانطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني.وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، تسمية يوم السادس من شهر مارس من كل عام، يومًا وطنيًا