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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض «جثة إدكو»

السبت 06/مارس/2021 - 08:47 م
جثة
جثة
البحيرة معوض هويدى
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تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية لشخص بأحد الأراضي بدائرة مركز شرطة إدكو.

كان أهالي قرية الحلواني، التابعة لمركز إدكو بالبحيرة عثروا، السبت، على جثة مجهولة لشخص مشنوق بالأراضي الزراعية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى إدكو المركزي، يفيد بوصول جثة مجهولة الهوية لقسم الاستقبال وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة مجهولة الهوية عثر عليها بالأراضي الزراعية بقرية الحلواني التابعة لدائرة المركز، وبها حبل حول الرقبة ووجود آثار اختناق.

على الفور وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، والرائد عمرو أبو يونس رئيس مباحث ادكو، لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.

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