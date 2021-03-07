رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

قصة دعم مصر للمواطنين في الصومال؟

الأحد 07/مارس/2021 - 01:47 ص
دعم مصر للمواطنين
دعم مصر للمواطنين في الصومال
سالي رطب
طباعة
علاقات تعود لآلاف السنين ربطت مصر بالصومال، وازداد الترابط بين الدولتين مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطنين بالصومال في شتى المجالات التعليمية والطبية وتمتلك مصر فيها خبرات واسعة ومتميزة.

«الدستور» في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لدعم مصر للمواطنين في الصومال.

تربط مصر والصومال علاقات تاريخية بدأت منذ آلاف السنين وتحديدًا في عهد الملكة حتشبسوت، التي أرسلت البعثات التجارية إلى الصومال «بلاد بونت» حينها لأول مرة لجلب بعض المنتجات التي تتميز بها الصومال وعلى رأسها خاصة البخور.

وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 وشملت العلاقات المصرية الصومالية جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التعليمية والصحية والثقافية، والمجال العسكري أيضًا والأمني.

تطوير القطاع الأمني الصومالي
دعمت مصر القطاع الأمني في الصومال وقدمت لهم الكثير من الدعم المادي والمعنوي، لتطوير وبناء قدرات الشرطة الصومالية، فقدمت لهم مصر مُساعدات مُقدمة من وزارة الداخلية المصرية إلى نظيرتها الصومالية، في إطار الجهود المصرية الداعمة للصومال وتعزيزًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الأمني وكان آخرها مساعدات تتكون من سبعة آلاف زيّ شُرَطي.

دعم المجال التعليمي
لم يتركز الدعم المصري للصومال في المجال الأمني فقط، بل كان هناك اهتمام كبير بتطوير المنظومة التعليمية في الصومال من خلال المدارس المصرية الموجودة في الصومال والبعثة التعليمية المصرية، أو عبر المعهد التابع للأزهر الشريف فالأزهر الشريف متواجد بقوة في قلب الصومال منذ فترة الستينيات ومستمر حتى الآن من خلال زيادة عدد البعثة الأزهرية، فضلًا عن دورات بناء القدرات والمنح التعليمية المُقدمة من الجامعات والمعاهد المصرية، كما تقدم مصر الدعم الفني والتدريب والمنح الدراسية للصوماليين، من أجل المساهمة في تخريج كوادر صومالية قادرة على قيادة جهود بناء الدولة.

التبادل التجاري مع الصومال
تمتلك الصومال ثروة حيوانية ضخمة فبها أكبر ثروة حيوانية بدول أفريقيا، التي تضم مجموعة كبيرة ونادرة من الماعز الصومالي غير الموجود بأي دولة من دول العالم، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وتعد الصومال أكبر رقعة زراعية قد تصل إلى 8 ملايين هكتار صالحة صالحة للزراعة الخصبة، وتعتمد مصر عليها في زيادة المعروض من اللحوم الصومالية من خلال اعتماد المجازر الصومالية من جانب وزارة الزراعة المصرية.

ودعمت مصر القطاع البنكي والمالي في الصومال من خلال فتح فرع لبنك مصر بالصومال، وسيكون له انعكاسات إيجابية على حركة المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.

وبلغت نسبة التجارة بين مصر والصومال زادت خلال الفترة من 2015 حتى 2017 إلى 90 مليون دولار، وتتراوح ما بين 79 حتى 80 مليون دولار في العامين الماضيين.

وتستهدف مصر خلال الفترة المقبلة إلى زيادة دعمها للشعب الصومالي بالمجالات التي تمثل أولوية لتحقيق التنمية.

موضوعات متعلقة

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

شبورة واستمرار ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

أول تعليق من مدرب الأهلى على التعادل مع فيتا كلوب

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أول تعليق من مدرب الأهلى على التعادل مع فيتا كلوب

باريس سان جيرمان يفوز على ستاد بريست بثلاثية نظيفة

برشلونة يواصل انتصاراته بالدورى الإسبانى بالفوز على أوساسونا

غانا تتوج بكأس أفريقيا للشباب بعد فوزها على أوغندا بهدفين نظيفين

أيام زمان

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات

أستاذ أدب: لم نملك كتابات دقيقة لمفكرى عصر النهضة

عماد جمعة: ملتقى الكاريكاتير في دورته الحالية «فكرة استثنائية»