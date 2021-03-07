قصة دعم مصر للمواطنين في الصومال؟

تطوير القطاع الأمني الصومالي



دعم المجال التعليمي



التبادل التجاري مع الصومال



علاقات تعود لآلاف السنين ربطت مصر بالصومال، وازداد الترابط بين الدولتين مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطنين بالصومال في شتى المجالات التعليمية والطبية وتمتلك مصر فيها خبرات واسعة ومتميزة.«الدستور» في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لدعم مصر للمواطنين في الصومال.تربط مصر والصومال علاقات تاريخية بدأت منذ آلاف السنين وتحديدًا في عهد الملكة حتشبسوت، التي أرسلت البعثات التجارية إلى الصومال «بلاد بونت» حينها لأول مرة لجلب بعض المنتجات التي تتميز بها الصومال وعلى رأسها خاصة البخور.وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 وشملت العلاقات المصرية الصومالية جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التعليمية والصحية والثقافية، والمجال العسكري أيضًا والأمني.دعمت مصر القطاع الأمني في الصومال وقدمت لهم الكثير من الدعم المادي والمعنوي، لتطوير وبناء قدرات الشرطة الصومالية، فقدمت لهم مصر مُساعدات مُقدمة من وزارة الداخلية المصرية إلى نظيرتها الصومالية، في إطار الجهود المصرية الداعمة للصومال وتعزيزًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الأمني وكان آخرها مساعدات تتكون من سبعة آلاف زيّ شُرَطي.لم يتركز الدعم المصري للصومال في المجال الأمني فقط، بل كان هناك اهتمام كبير بتطوير المنظومة التعليمية في الصومال من خلال المدارس المصرية الموجودة في الصومال والبعثة التعليمية المصرية، أو عبر المعهد التابع للأزهر الشريف فالأزهر الشريف متواجد بقوة في قلب الصومال منذ فترة الستينيات ومستمر حتى الآن من خلال زيادة عدد البعثة الأزهرية، فضلًا عن دورات بناء القدرات والمنح التعليمية المُقدمة من الجامعات والمعاهد المصرية، كما تقدم مصر الدعم الفني والتدريب والمنح الدراسية للصوماليين، من أجل المساهمة في تخريج كوادر صومالية قادرة على قيادة جهود بناء الدولة.تمتلك الصومال ثروة حيوانية ضخمة فبها أكبر ثروة حيوانية بدول أفريقيا، التي تضم مجموعة كبيرة ونادرة من الماعز الصومالي غير الموجود بأي دولة من دول العالم، بالإضافة إلى الثروة السمكية، وتعد الصومال أكبر رقعة زراعية قد تصل إلى 8 ملايين هكتار صالحة صالحة للزراعة الخصبة، وتعتمد مصر عليها في زيادة المعروض من اللحوم الصومالية من خلال اعتماد المجازر الصومالية من جانب وزارة الزراعة المصرية.ودعمت مصر القطاع البنكي والمالي في الصومال من خلال فتح فرع لبنك مصر بالصومال، وسيكون له انعكاسات إيجابية على حركة المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.وبلغت نسبة التجارة بين مصر والصومال زادت خلال الفترة من 2015 حتى 2017 إلى 90 مليون دولار، وتتراوح ما بين 79 حتى 80 مليون دولار في العامين الماضيين.وتستهدف مصر خلال الفترة المقبلة إلى زيادة دعمها للشعب الصومالي بالمجالات التي تمثل أولوية لتحقيق التنمية.