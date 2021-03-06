الشيوخ الأمريكي يقر حزمة التحفيز الاقتصادي بـ1.9 تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، بشكل نهائي، مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.وكان مجلس النواب الأمريكي أقر السبت الماضي خطة اقتصادية دعمها الرئيس جو بايدن قيمتها 1،9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي ومواجهة تداعيات كورونا.وتتضمن الخطة رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز إيصال لقاحات كورونا ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.