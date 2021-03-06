بنجلاديش تسجل 540 إصابة و10 وفيات بكورونا

أعلنت بنجلاديش اليوم السبت تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 549 ألفا و724 حالة.وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية اليومية على موقعها الإلكتروني بأنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8451 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 501 ألف و966 حالة بعد تعافى 822 حالة اليوم.يشار إلى أن بنجلاديش قد تلقت في يناير الماضي مليوني جرعة من لقاح "كوفيشيلد" مقدمة من الهند كمنحة مساعدة، حيث إن الهند هي واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الأدوية في العالم.