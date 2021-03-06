المعارضة التركية تنتقد تهديدات أردوغان بإغلاق حزب كردي

رد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو على دعوة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، اليوم السبت، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قائلا: «يحاولون أن يصمموا السياسة وفقًا لهم من خلال غلق الحزب وطلبات رفع الحصانة».وأضاف داود أوغلو: «لا يمكنك الدخول إلى قلوب الناس بإغلاق الحزب، هذه مناورات أعتقد أن حزب العدالة والتنمية مرتبك».فيما انتقد داود أوغلو، خطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي أردوغان مؤخرًا، وقال: «النية هنا مهمة والإخلاص أيضًا مهم. لا أرى هنا أي نية حسنة. لا أرى صدقًا أيضًا. لا أرى هذا الاتساق في هذا العمل أيضًا. خذ كلام رئيس الجمهورية وخذ البيان الذي كتبتُه إلى الرئيس في 22 أبريل 2019، فهو متطابق تقريبًا. انظر إلى ما قاله عن الشفافية، إنها إلى حد كبير نفس حزمة الشفافية التي أعلنتُ عنها في عام 2015»، وفقًا لما نشرته جريدة «سوزجو» التركية.وقال داود أوغلو إنه يرى اندفاعًا من أردوغان والمحيطين به: «هم في عجلة من أمرهم. إنهم يرون مدى ارتكاب أخطاء فادحة في الرأي العام فيما يتعلق بالقانون وحقوق الإنسان. لقد هبطت تركيا إلى مرتبة متدنية في حقوق الإنسان في العالم. هناك أيضًا تصور سلبي للغاية في تركيا. وهناك محاولة لإصلاح هذا».