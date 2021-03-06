21 مارس.. انتخاب مجلس جمعية النباتات العطرية بالغربية

شهدت الجمعية التعاونية لإنتاج وتصنيع النباتات والزيوت العطرية بمحافظة الغربية، المشهرة برقم 490 لسنة 2021، الاجتماع الأول لأعضائها، بعد إشهارها، بمقر الجمعية بمدينة قطور، بحضور النائب اللواء دكتور عبد الله الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز قطور، ومجلس الإدارة المؤقت، برئاسة المحاسب صادق حبيب، وأكثر من 200 مُزارع ومُصنِّع من أعضاء الجمعية.أكد الشيخ أنه التقى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وناقش معها المشكلات التي تواجه مُزارعي ومُصنِّعي النباتات والزيوت العطرية، مشيرًا إلى أن الوزيرة وعدت بتقديم الدعم والمساعدة لمزارعي ومُصنِّعي النباتات والزيوت العطرية، والعمل على حل مشكلاتهم، مؤكدة اهتمام الدولة بضرورة النهوض بهذه الزراعة والصناعة وبعمل مصنع تابع للوزارة في هذا الشأن.في السياق ذاته، أكد المهندس جمال سلامة، أمين صندوق الجمعية التعاونية للنباتات العطرية، أنه تم الاتفاق على بداية موسم جمع وتصنيع زهور النارنج يوم الأربعاء 10 مارس، واتخاذ جميع الترتيبات والتجهيزات للموسم الجديد، مع ضرورة الالتزام بالجودة الفائقة وأهمية أن يكون للاتحاد اسم مميز عالمًيا.أضاف صادق حبيب، رئيس مجلس الإدارة المؤقت، أنه تحدد يوم 21 مارس موعدًا لانتخاب مجلس الإدارة الدائم، وأنه فور الانتهاء من موسم اللارنج سيتم البدء في الاستعداد لموسم الياسمين، مؤكدًا أننا جاهزون ومتواصلون مع المستوردين في الداخل والخارج.