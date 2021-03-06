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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام عروض المسرح المتنقل بالشرقية (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 07:33 م
عروض المسرح المتنقل
عروض المسرح المتنقل بالشرقية
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الثقافية والفنية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق محافظة الشرقية، حيث اختتم فرع ثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بقرية غزلة الخيس بعرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد.

تنوعت الأغانى ما بين الرومانسي والوطني والدينى وبعض المقطوعات الموسيقية، وتم تكريم لبعض مواهب القرية ومواهب قصر ثقافة الزقازيق، بجانب أمسية شعرية، بحضور شعراء نادي أدب الزقايق ومنهم الشعراء أحمد السلاموني، أشرف الشهوانى، وفرج السكري، إلى جانب ورشة فنية لرسوم الأطفال وفقرة للمكتبة المتنقلة.

تضمنت الفعاليات فقرة لمواهب القرية فى الغناء والشعر والرسم حيث قدم كلا من ريماس وليد ويوسف فقرات غنائية، ومحمد على حسانين وأحمد مدحت وهمس فكرى وأحمد كريم فقرات شعرية وأمنية وسلمى سليمان رسومات فنية، جاء الختام بحضور مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، ومدير قصر ثقافة الزقازيق وجمهور غفير من أبناء القرية.

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