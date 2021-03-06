غلق معرض أدوية بيطرية في حملة تفتيشية بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري (إدارة الخدمات)، بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك فبراير الماضي حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات التوزيع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.تم المرور على 16 مركزًا لبيع أدوية بيطرية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة وضبط 1022 عبوة لـ(86 صنفًا) دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر - محظور تداوله بيطريًا)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا، وتنفيذ قرار غلق إداري لمعرض دواء بيطري.وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية، للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.