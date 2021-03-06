



امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية فى وقت سابق، عن أن المواد التي لا تضاف للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 سيتم تأجيل الامتحان فيها إلى نهاية العام الدراسي.









نماذج امتحانات المواد العربية الموحدة للشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 يبحث الطلاب على مؤشر البحث جوجل عن نماذج امتحانات المواد العربية الموحدة للشهادة الإعدادية الأزهرية، وأكد قطاع المعاهد الأزهرية على أن الامتحانات ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، وسنرعى مناسبة الأسئلة للطلاب والتقييم الدقيق، للفصل الدراسي الذى استغرق 5 أشهر، خصوصا فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.



بوابة الأزهر التعليمة كما أكد على أنه سيتم عقد امتحانات الطلاب بالصف الثالث الاعدادي الأزهرى، على ثلاث أيام، وتم عقد امتحان القراءن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس الماضى، وسيعقد امتحان المواد الثقافية المشتركة مع وزارة التربية والتعليم غدا الاحد الموافق ٧ مارس، وسيعقد امتحان اللغة العربية بكل فروعها يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٩ مارس.يبحث الطلاب على مؤشر البحث جوجل عن نماذج امتحانات المواد العربية الموحدة للشهادة الإعدادية الأزهرية، وأكد قطاع المعاهد الأزهرية على أن الامتحانات ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، وسنرعى مناسبة الأسئلة للطلاب والتقييم الدقيق، للفصل الدراسي الذى استغرق 5 أشهر، خصوصا فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وللطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الذين يرغبون فى تحميل نماذج امتحانات المواد العربية الموحدة عليهم الدخول على بوابة الأزهر التعليمية البوابة الالكترونية للمعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف من هنا. - ثم يختار الطلاب نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية وبعد ذلك تظهر نماذج امتحانات المواد العربية الموحدة الأزهرية، ويمكن للطلاب تحميلها من أجل مراجعتها، حتى يتدرب على نوعية الأسئلة التى ستكون فى الامتحان.



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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات عن نماذج امتحانات المواد العربية الموحدة للشهادة الإعدادية الأزهرية.



وأكد قطاع المعاهد الأزهرية فى وقت سابق عن أن لجنة تصحيح الامتحانات ستكون فيها كافة التخصصات، فكل معلم سيتولى تصحيح سؤاله، ثم يتم عرضها على مراجعات فنية من متخصص في كل مادة، ويتولى مراجعة الإجابات، ثم مراجعة الأوراق من خلال لجان النظام والمراقبة، ثم عملية الرصد.