منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا

قصيدة ماركيز



قصيدة كورونا



قصيدة "صوت صفير البلبل" للأصمعي



في القديم كان هناك بعض الذين يكتبون ويحبون أن تحظى كتاباتهم بقراءة فكانوا ينسبونها إلى شخصيات مشهورة، بحيث تتناقلها وسائل الإعلام وتظهر القصيدة ويكشف صاحبها عنها بعد ذلك بعد أن تكون قد أخذت رواجا كبيرا.وفي زمن السوشيال ميديا يتعمد الكثيرون على نسب بعض المقولات إلى شخصيات شهيرة، بحيث يظهر مدى عمق الكلام، وينال الكثير من التقدير، حتى أن هناك العديد من المقولات نسبت لديستويفسكي أو أحمد خالد توفيق ونجيب محفوظ وغيرهم.وطمعا في الإعجابات فإن بعض الشباب يستغلون الأزمات لكي يكتبوا أشياءً تروج على أنها قديمة، مثلما حدث مع قصيدة كورونا والتي راجب بقوة في بدايات الجائحة، وفي التقرير التالي نشرح 3 من أهم القصائد التي نسبت لغير أصحابها.هناك قصيدة نُسبت للكاتب الكولومبي جابرييل جارثيا ماركيز، وتناولتها وسائل الإعلام على أنها قصيدة ماركيز الأخيرة، ولكنها ثبت أنها لكاتب شاب أراد رواج القصيدة فنسبها لماركيز.وافتعل الشاب قصة تقول إن ماركيز كتب نصًا عند سماعه أنه أصيب بمرض عضال، وأورد الشاب القصيدة التي تقول في بعض أبياتهالو أن الرب ينسى برهة قصيرة أني أصبحت رجلًا عجوزًاويمنحني شيئا من حياة جديدةفإنني سأعيشها بكل جوارحيحينئذ لن أفصح عن كل ما يدور في خاطريلكنني على الأغلب سأفكر في كل ما أقولهسأقوم الأشياء لا من أجل قيمتها؛ بل من أجل معانيهاسأنام قليلًا وأحلم كثيرًاذلك لأني أعرف أننا في كل دقيقة نغمض فيها أعيننانضيع ستين ثانية من النورسأدخل أرضًا أحجم الآخرون عن المضي فيهاوسأستيقظ عندما ينام الآخرونسأنصت عندما يتكلم الآخرونوإلا فكيف أستمتع ببوظة الشوكولاه المثلجةلو يمنحني الله نفحة من حياة جديدةفإنني سألبس ثيابًا بسيطةوسألقي بنفسي في وجه الشمسوفوق النجوم سأكتب قصيدة مثل بينديتي بألوان حلم من أحلام فان جوخوأهدي أغنية سيريناد للقمر، أغنيها ليلًا في الهواء الطلقوكان ماركيز حيا في ذلك الوقت وتبرا من القصيدة وقال إنها ليست له ولم يكتبها.كما نُشرت قصيدة تنسب إلى العصور الأولى وتتنبأ بكورونا وقيل إنها تعود إلى القرن السادس الهجري وإن كاتبها تنبأ فيها بالجائحة كما قيل إنها من كتاب "عظائم الدهور"، وإن كاتبها يُدعى أبو علي الدبيزي، وفيها عبارات تصف حال العالم في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجدّ.ومن أبيات في هذه القصيدة: "عندما تحين العشرون، قرون وقرون وقرون، يجتاح الدنيا كورون، من فعل البشر الضالّون".نُشرت هذه القصيدة على نطاق واسع جدًا على مواقع التواصل باللغة العربية من فيسبوك وتويتر، إضافة إلى تطبيق واتساب، وأثارت دهشة الكثيرين لما تنطوي عليه من تفاصيل تتشابه تمامًا مع ما جرى في زمن جائحة كوفيد-19، كما نُسبت القصيدة للعديد من الأسماء منها التبليسي والدبيزي وغيرهم، وثبت كذب القصيدة وأن أحدهم قام بتأليفها مدعيا أنها من أحد كتب القرن الثاني الهجري.وفي هذا الصدد أصدر الأزهر بيانًا خاصًا بالقصيدة أكد عدم نسبتها للقرن الثاني، وقال البيان إن الكاتب المزعوم شخصية "مبهمة" وأنه لا يوجد كتاب باسم عظائم الدهور.وأشار البيان أيضًا إلى ما في القصيدة من "ركاكة وضعف" لا يتماشيان مع "أساليب الكتابة العلميّة الرصينة في القرن السادس الهجري".كما لفت البيان إلى أن اختلاف القوافي في القصيدة ينفي أن تكون من ذلك الزمن، لأن "قصائد الشعر العربي لم تخرج عن وحدة القافية حتى العصر الأندلسي".اشتهرت قصيدة "صوت صفير البلبل" بأن كاتبها هو الأصمعي، ولكن أثبت البعض أن القصيدة ليست للأخير، وأنه بريء منها، وكما أنكروا نسبتها إليه أوضحوا أن الجهات التي أخذت عنها القصيدة جهات غير موثوقة، وأن الحكاية كما وردت تُبين أن الخليفة كان محتالا، وهو بريء من هذه التهمة.القصيدة تعود لحكاية متواترة تقول إن الخليفة كان لديه غلام وجارية ومنهم من يحفظ القصيدة من سماعها مرة واحدة ومنهم من يحفظها من مرتين وحين يأتي شاعر لبلاط الخليفة ويقرأ قصيدة فإنه يقول إنه سمعها من قبل ويرددها عليه ويأتي بالغلام ويتلوها على الشاعر ويأتي بالجارية كذلك، وأن الأصمعي كما أشيع أتى بقصيدة "صوت صفيرالبلبل" والتي تقول في بعض كلماتها:صوت صفير البلبلهيج قلبي الثملالماء والزهر معامع زهر لحظ المقلوأنت يا سيدليوسدي ومولى ليفكم فكم تيمنيغزيل عقيقليقطفته من وجنةمن لثم ورد الخجلفقال لا لا لا لا لاوقد غدا مهروليوالخود مالت طربامن فعل هذا الرجلفولولت وولولتولي ولي يا ويل لي