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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعليمات للشهر العقاري بشأن إرجاء العمل بتعديلات تسجيل الممتلكات

السبت 06/مارس/2021 - 07:25 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
حسام محفوظ
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تسملت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق منشورا فنيا حمل رقم ٨ بتاريخ اليوم، بشأن وقف العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري، ونص القرارعلى أنه يتم إرجاء العمل بالمنشور الفني رقم ٦بتاريخ 22 فبراير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

كما نص القرار على أنه يلغي العمل بالمنشور رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الامتناع عن شهر أي تصرفات مالم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية، كما تلغي أي تعليمات سابقة تخالف ذلك.

وتضمن القرار أن ذلك بعد صدور القانون رقم ٥لسنة ٢٠٢٠ وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ٦ مكرر اليوم بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

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