إيطاليا تسجل 307 وفيات و24 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 307 حالات وفاة و23 ألفا و641 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 99 ألفا و578 حالة وفاة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و46 ألفا و770 إصابة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.