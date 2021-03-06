توافد الجمهور على مسرح الزمالك لحضور حفل عزيز مرقة (صور)

توافد عدد كبير من محبي المطرب الأردني عزيز مرقة على مسرح الزمالك لحضور حفله الغنائي الأول في مصر بعد فترة غياب طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران مؤخرًا.يقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة وفي ظل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وحضر عزيز مبكرًا لمسرح الحفل، حيث أقام بروفة نهائية مع فرقته الموسيقية قبل الحفل بعدة ساعات من أجل الاطمئنان على كل شيء.ومن المقرر أن يقدم عزيز مرقة خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها جمهوره في مصر، حيث يحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، ويتواجد عزيز في مصر لعدة أيام من أجل تسجيل عدد من الأغاني الجديدة التي يتعاون فيها مع عدد من المطربين والشعراء والملحنين المصريين.