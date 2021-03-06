«سفينة وسارية».. تفاصيل شخصيات مصطفى شعبان وعمرو سعد في «ملوك الجدعنة»

واصل الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد، تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة"، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، أن مصطفى شعبان يقدم شخصية "سفينة"، أما عمرو سعد فيقدم في العمل شخصية "سارية"؛ مشيرا إلى أن العمل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الشعبية وتدور أحداثها داخل الحارة.وأوضحت المصادر أن التصوير يتم بشكل مكثف في لبنان، حيث يتواجد باقي صناع العمل بينهم ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز وغيرهم."ملوك الجدعنة" سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن المقرر عرضه على قناة "mbc مصر" في شهر رمضان المقبل.