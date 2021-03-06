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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«كيفية اكتشاف أورام الثدى» فى ندوة توعوية بالشرقية (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 09:21 م
ندوة توعوية بالشرقية
ندوة توعوية بالشرقية
سارة الوردانى
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نظمت جمعية السياحة والتنمية بمحافظة الشرقية، برئاسة نيفين الصياد، ندوة توعوية حول أورام الثدى وكيفية اكتشافها والوقاية منها وعلاجها.

حضر اللقاء الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة بالشرقية، نائبًا عن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عماد مخيمر، عميد كلية الآداب، والدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، والدكتور نادر فيكتور، طبيب أورام، ومجموعة من أطباء الأورام بمحافظة الشرقية، ولفيف من الإعلاميين والشخصيات العامة بالمحافظة.

أدار اللقاء نبيل سمير محمد، والذي بدأ بالسلام الجمهورى وآيات من القرآن الكريم، وناقش اللقاء طرق الكشف عن أورام الثدى، وتداعيات الإصابة بالمرض وأسبابه، تزامنًا مع مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، كما تم استعراض حالات من محاربات المرض، وكيفية تماثلهن للشفاء.

على هامش الحفل، قدم خالد بيومي، نقيب موسيقيين الشرقية، فقرة فنية مهداة للجيش الأبيض؛ تقديرًا لدورهم فى مواجهة فيروس كورونا، وتواجدهم فى الصفوف الأولى لمحاربة المرض.

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