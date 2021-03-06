النيابة تستمع إلى أقوال ربة منزل في واقعة وفاة زوجها خنقًا

استمعت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم، إلى أقوال ربة منزل في واقعة وفاة زوجها خنقًا أثناء الاستحمام بسب الغاز داخل شقته بمدينة 15 مايو.وقالت السيدة إن زوجها عاد من العمل، وأخبرها بالدخول للحمام حتى تعد لها وجبة الغذاء، لكنه تأخر أثناء الاستحمام، فدقت عليه الباب للاطمئنان فلم يجب فوجدته ملقي على الأرض وفارق الحياة.تلقى المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من ربة منزل يفيد العثور على جثة زوجها "ح. ر"، 36 سنة، موظف، ملقاة في حمام شقتهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة المجني عليه ملقاة في الحمام، وبعمل التحريات تبين أنه توفي بالغاز أثناء الاستحمام ولا يوجود شبهة جنائية حول الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.