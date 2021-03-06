عميد هندسة بنات بـ«أزهر القاهرة» يتفقد لجان الامتحانات

أجرى الدكتور هشام صبح، عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل في لجان الكلية بمختلف أقسامها.ورافق عميد الكلية خلال الجولة الدكتور علي البيلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتور رجب الصغير، عضو هيئة التدريس بقسم الكهرباء.وخلال الجولة، تأكد عميد الكلية من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من فيروس كورونا.كما اطمأن عميد الكلية على وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة، وتحاور مع الطالبات وتأكد أن أسئلة الامتحانات في المقرر الذي شرح، بجانب وجود أستاذ المادة وسط الطالبات؛ للرد على أي استفسار.