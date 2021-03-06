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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

السبت 06/مارس/2021 - 09:15 م
الرقم القومي
الرقم القومي
نعمات مدحت
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حظى رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، اهتمام كبير من جانب المواطنين خلال هذه الفترة، وذلك للبحث عنه عبر المنصات الإلكترونية، وبالتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، أتاحت الوزارة للتخفيف عليهم في أمور حياتية كثيرة منها: المواصلات والتموين، وغيرها، حيث تعمل الحكومة على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجمتع ككل بكل مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا، وذلك للاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العمالية في العمل، حيث يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من المجتمع.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين الدخول عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي من هنا.

حيث يمكن لهم معرفة جميع ما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، وعقب الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، يقوم المواطن بالضغط على خانة الاستعلام، ويقوم باختيار الخدمات المتكاملة للمعاقين.

والخطوة التالية، بعد الدخول على الموقع، واختيار الخدمات المتكاملة للمعاقين، يكتب المواطن الرقم القومي، ويقوم بتعبئة البيانات الأخرى الخاصة به وهي: الاسم رباعي، رقم الهاتف، العنوان، وأخيرًا الضغط على كلمة استعلام، وفي حين لم يظهر آية نتائج، يقوم المواطن بالذهاب للاستعلام عنها عبر مكاتب هيئة البريد.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الحالات التي يمكنها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم: الأشخاص الذين  يعاني من الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

مستندات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحيتاجات الخاصة، والتي تتضمن: صورة مت بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون سارية، عدد ثلاثة صور شخصية للمواطن من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق بالتفصيل ويشترط أن تكون مختومة بشعار الجمهورية من المجالس الطبية.

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