انخفاض الحركة الركابية بين مطاري القاهرة وأديس أبابا

كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي انخفاض الحركة الركابية بين مطار القاهرة وأديس أبابا خلال الأونة الاخيرة، رغم انتظام كافة رحلات شركات الطيران الناقلة بين البلدين وفقا لمواعيد التشغيل المقررة لها مسبقا.وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الفترة الراهنة انخفاض الأعداد الركابية القادمة والمغاردة بين القاهرة وأديس أبابا، سواء على متن رحلات شركة مصر للطيران أو شركة الخطوط الأثيوبية.وأشارت المصادر إلى أن الحركة التجارية «البضائع» تشهد زيادة ملحوظة للغاية، حيث سيتم تبادل الحاصلات الزراعية والمستلزمات الطبية، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.وتابعت المصادر أن مطار القاهرة الدولي يشهد يوميا انطلاق ووصول 4 رحلات جوية دولية من وإلى أديس ابابا، على متن طائرات مصر للطيران والخطوط الأثيوبية.