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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاقتصاد الرقمى»: توصيل «فايبر» لمليون منزل بالريف لإتاحة خدمات التعليم مجانًا

السبت 06/مارس/2021 - 07:57 م
المهندس خليل حسن
المهندس خليل حسن خليل
طارق عتمان
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قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن توصيل الفايبر إلى مليون منزل بالريف ضمن مبادرة «حياة كريمة» يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سبل الراحة والمعيشة لأبناء الريف المصري لمساعداتهم ومساندتهم في التعليم وإتاحة جميع المقررات والمناهج الدراسية مجانا للطلاب.

وأكد «خليل» في تصريحات لـ«الدستور» أن الدولة لديها استراتيجية لنشر التعليم الرقمي وتطوير منظومة التعليم لتصبح وفق المعايير الدولية ويصبح خريجو المدارس في مصر كنظيراتها في جميع دول العالم، وأن مصر أتاحت التابلت التعليمي للطلاب بجودة عالية بعد الاتفاق مع شريك كوري يؤكد علي حرص القيادة السياسية على توفير جميع الإمكانيات الرقمية للطلاب.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمي ستشمل جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية ويصبح من حق أي مواطن الحصول على الخدمة من البيت دون أي تعقيدات أو أوراق ومستندات، حيث أن السيستم يحدد احتياجات كل شخص بعد ربط 77 قاعدة بيانات للدولة في كيان واحد.

وأوضح أن حجم المدفوعات الإلكترونية ومعاملات التجارة الإلكترونية في مصر بلغت نحو 124 مليار جنيه خلال جائحة كورونا، وهذا يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح وأن التحول الرقمي أمر حتمي وسيوفر للدولة مليارات الجنيهات المهدرة.

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