بعد العثور على جثتها «متعفنة».. النيابة تأمر بدفن سيدة عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة ربة منزل تم العثور عليها في حالة تعفن داخل شقتها في عين شمس.كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.البداية عندما تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم.وبإخطار العميد حازم الدربي رئيس مباحث القطاع أمر بسرعة انتقال رجال مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث إلي مكان العقار وتبين العثور على جثة ربة منزل فى حاله تعفن، وترتدي ملابسها كاملة.وبمعاينة الشقة، تبين سلامة جميع منافذها، كما تم تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي بدورها أمرت بما سبق.