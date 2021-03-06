إنشاء مدرسة جديدة وتطوير شبكات الصرف ضمن «حياة كريمة» بأسوان

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن بدء أعمال الحفر في موقع الإنشاء الجديد لمدرسة جبل الزلط تعليم أساسي، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك بعدد ١١ فصل تعليم أساسي، بالإضافة للخدمات التكميلية والإدارية.وأكدت المؤسسة في بيان لها السبت، أن بجانب ذلك فقد تم تسليم مواقع مشروعات الصرف الصحي بقرى الكلح غرب (الصعايدة بحرى - القارة)، بمركز أدفو، للشركات المنفذة للبدء فى عمليات تنفيذ محطات الرفع وشبكات الصرف الصحي، علي يتم غدًا البدء في معاينات محطات الرفع بكوم الأمير وعزبة المصرى بالكلح غرب.وأكدت المؤسسة أنه تم بدء العمل بمدرسة الشهيد يحيى حسب الله بالبحيرة إحلال كلى، والبدء فى أعمال إنشاء سور وتطوير مدرسة المحاميد الاعدادية، والبدء أيضًا في الإحلال الجزئي لمدرسة العطوانى الإبتدائية الجديدة.