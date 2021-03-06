إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري بمجمع الإسماعيلية الطبي

إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري بمجمع الإسماعيلية الطبي
السبت 06/مارس/2021 - 06:59 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
أعلن الدكتور علي حطب، وكيل صحة الإسماعيلية إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري في ثوبه الجديد بمجمع الإسماعيلية الطبي بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
أشار حطب إلى استكمال مسيرة التطوير للمنظومة الطبية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق رئيس القسم ووحدة الحقن المجهري ونخبة من رواد المجال لخدمة الأهالي في الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب فى عمليةاستغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ 57 عامًا.
أشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوي السكر بالدم لنسب عالية مع آلالم متكررة بالصدر (ذبحات صدرية متكررة )، فتم حجزه وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة التي أوضحت ضيق بالشريان التاجي الرئيسي وإنسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر وضيق بالشريان التاجي الأيمن وعليه تم تحضير المريض لإجراء جراحة قلب مفتوح لزرع 3 شراين في القلب وحالة المريض حاليًا مستقرة، ويتلقي رعاية فائقة بعناية جراحات القلب.
وتابعت الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.
أشار حطب إلى استكمال مسيرة التطوير للمنظومة الطبية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق رئيس القسم ووحدة الحقن المجهري ونخبة من رواد المجال لخدمة الأهالي في الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب فى عمليةاستغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ 57 عامًا.
أشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوي السكر بالدم لنسب عالية مع آلالم متكررة بالصدر (ذبحات صدرية متكررة )، فتم حجزه وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة التي أوضحت ضيق بالشريان التاجي الرئيسي وإنسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر وضيق بالشريان التاجي الأيمن وعليه تم تحضير المريض لإجراء جراحة قلب مفتوح لزرع 3 شراين في القلب وحالة المريض حاليًا مستقرة، ويتلقي رعاية فائقة بعناية جراحات القلب.
وتابعت الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.