إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل صحة الإسماعيلية إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري في ثوبه الجديد بمجمع الإسماعيلية الطبي بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.أشار حطب إلى استكمال مسيرة التطوير للمنظومة الطبية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق رئيس القسم ووحدة الحقن المجهري ونخبة من رواد المجال لخدمة الأهالي في الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب فى عمليةاستغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ 57 عامًا.أشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوي السكر بالدم لنسب عالية مع آلالم متكررة بالصدر (ذبحات صدرية متكررة )، فتم حجزه وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة التي أوضحت ضيق بالشريان التاجي الرئيسي وإنسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر وضيق بالشريان التاجي الأيمن وعليه تم تحضير المريض لإجراء جراحة قلب مفتوح لزرع 3 شراين في القلب وحالة المريض حاليًا مستقرة، ويتلقي رعاية فائقة بعناية جراحات القلب.وتابعت الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.