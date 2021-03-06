رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري بمجمع الإسماعيلية الطبي

السبت 06/مارس/2021 - 06:59 م
مجمع الإسماعيلية
مجمع الإسماعيلية الطبي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن الدكتور علي حطب، وكيل صحة الإسماعيلية إعادة تشغيل وحدة أطفال الأنابيب والحقن المجهري في ثوبه الجديد بمجمع الإسماعيلية الطبي بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

أشار حطب إلى استكمال مسيرة التطوير للمنظومة الطبية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت إشراف الدكتور أسامة فاروق رئيس القسم ووحدة الحقن المجهري ونخبة من رواد المجال لخدمة الأهالي في الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب فى عمليةاستغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ 57 عامًا.

أشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوي السكر بالدم لنسب عالية مع آلالم متكررة بالصدر (ذبحات صدرية متكررة )، فتم حجزه وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة التي أوضحت ضيق بالشريان التاجي الرئيسي وإنسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر وضيق بالشريان التاجي الأيمن وعليه تم تحضير المريض لإجراء جراحة قلب مفتوح لزرع 3 شراين في القلب وحالة المريض حاليًا مستقرة، ويتلقي رعاية فائقة بعناية جراحات القلب.

وتابعت الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى: لن يسمح لأحد بتعطيل العملية التعليمية

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته السودان

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

الصور

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

الأكثر قراءة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

ختام عروض المسرح المتنقل بالشرقية (صور)