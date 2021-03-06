مي كساب: سعيدة بنجاح «اللعبة.. ليفل الوحش»

أعربت الفنانة مي كساب، عن سعادتها بنجاح مسلسل "اللعبة.. ليفل الوحش" الذي عرض خلال الفترة الماضي على منصة شاهد VIB.وأضافت كساب لـ"الدستور"، أنها قررت أن تحصل خلال الفترة الحالية على إجازة لتقضي عطلة مع أسرتها خاصة وأنها تصور المسلسل بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة منه، متمنية أن تظل عند حسن ظن جمهورها به دائما، وأكدت أنها متحمسة لبدء تصوير الموسم الثالث منه.المسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد ومن إخراج معتز التوني، ورانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال.تدور أحداثه حول الصديقان مازو ووسيم، فبعدما تمكنا من التوصل إلى شخصية سمير والتخلص منه، تلقى الإثنان أجهزة اتصال جديدة، ما يعني أن التحدي لم ينته بعد، بل ما يزال مستمرًا، من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.