رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تفرض عقوبات ضد منتهكي تدابير الإغلاق

السبت 06/مارس/2021 - 06:57 م
إبراهيم ملحم
إبراهيم ملحم
ا ش ا
طباعة
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الإغلاق الذي أعلنت عنه محافظتا نابلس رام الله والبيرة ولمدة أسبوع، استنادا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيشمل كافة المرافق باستثناء الأوقات المعلن عنها لفتح المخابز والصيدليات.

وأضاف ملحم في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت: أن الأجهزة الأمنية ستتابع تطبيق تدابير الإغلاق، وإجراءات السلامة بصورة حازمة، وأنه سيتم فرض عقوبات مغلظة على كل من ينتهك تلك التدابير.

وشدد ملحم على أن الحكومة لن تتردد في تمديد الإغلاق أو توسيع نطاقه لمحافظات أخرى في حال واصل المنحنى الوبائي صعوده، مهيبا بالمواطنين للتقيد الصارم بتدابير الوقاية، وإجراءات السلامة، حفاظا على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، ولكسر سلسلة الوباء الذي بات أسرع انتشارا وأشد فتكا، وهو ما تسبب في بلوغ نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات طاقتها القصوى.

وأوضح: أن الإغلاقات ستشمل القرى والبلدات المحيطة بالمحافظات المغلقة، حيث سيتم إغلاق مخيمي بلاطة وعسكر، وحوارة، وتل، وبيتا، ودير شرف، وعصيرة، وصرة، وبيت وزن، كما سيتم إغلاق كفر عقب، وأبو ديس، والعيزرية، وقرى شمال غرب القدس، وغيرها من القرى والبلدات، كما سيتم منع حركة السيارات بين المحافظات منعا باتا، باستثناء الطواقم الطبية.

وكانت محافظة نابلس قد أعلنت فرض الإغلاق يوم الخميس الماضي، فيما فرضت رام الله والبيرة إغلاقا أيضا اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع، استنادا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث سيكون الإغلاق شاملا لكافة المرافق باستثناء الأوقات المعلن عنها لفتح المخابز والصيدليات

موضوعات متعلقة

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

الأكثر قراءة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بـ«ثقافة المنيا»