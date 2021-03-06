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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد زكي ينضم لفريق عمل «نسل الأغراب»

السبت 06/مارس/2021 - 07:15 م
محمد زكي و أمير كرارة
محمد زكي و أمير كرارة
حسن أمين
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انضم الفنان الشاب محمد زكي إلى فريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" مع النجوم أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر أن يعرض رمضان المقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، حيث تدور أحداثه حول صراع كبير بين "غفران الغريب" ويجسده أمير كرارة، وبين "عساف الغريب" ويجسده النجم أحمد السقا.

وذلك في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبواليزيد، تأليف وإخراج محمد سامي.

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