جورجيا تسجل 355 إصابة و4 وفيات بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت، 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 272 ألفا و617 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة (نيو برس) الجورجية على موقعها الإلكتروني اليوم: أن حصيلة الوفيات بلغت 3567 حالة؛ عقب تسجيل 4 وفيات جديدة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2680 حالة، من بينها 1387 حالة تحت الرعاية الصحية، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 266 ألف حالة.