رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عائلة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

السبت 06/مارس/2021 - 06:54 م
سارة ساويرس
طباعة
نشرت النجمة الشابة ملك أحمد زاهر صور أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث أطل أفراد العائلة بمجموعة من الإطلالات الكاجول الأنيقة مما حازت على إعجاب الالاف من المتابعين.

وتألقت العائلة الفنية بامتياز، بإطلالات أنيقة، حيث ارتدي النجم والأل أحمد زاهر جاكيت جادي أسود اللون، ونسق معه تيشيرت أبيض اللون، مع بنطال بنفس لون الجاكيت، كما أطلت زوجته بشميز أبيض اللون مع تنورة فضفاضة باللون التركواز.

فيما اختارت النجمة الشابة ليلي أحمد زاهر، تيشيرت أسود اللون مع بنطال واسع بنفس لون التيشيرت، وتزينه الفصوص الفضية، كما أطلت ملك أحمد زاهر، لجاكيت جينز مع تيشيرت أنيق، وبنطال أسود اللون.

موضوعات متعلقة

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

حريق في أحد المتاجر بالدقي.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

فيتا كلوب يفاجئ الجميع بتعادل أمام الأهلي ويصعب مهمته في دوري الأبطال

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

الصور

image description

سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

الأكثر قراءة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

غادة عادل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع فيتا كلوب

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أول تعليق من مدرب الأهلى على التعادل مع فيتا كلوب

يوفنتوس يفوز على لاتسيو 3 - 1 بالدوري الإيطالى لكرة القدم

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

أيام زمان

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

عمرو فهمى: وسائل التواصل الاجتماعى تصنع نجوما فى كافة المجالات

عماد جمعة: ملتقى الكاريكاتير في دورته الحالية «فكرة استثنائية»

سمير عبدالغني: عودة فن الكاريكاتير لقاعات العرض مرة أخرى «شيء جميل»

ورش فنية متنوعة وعروض سينما للأطفال بالمنيا