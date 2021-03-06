عائلة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة الشابة ملك أحمد زاهر صور أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث أطل أفراد العائلة بمجموعة من الإطلالات الكاجول الأنيقة مما حازت على إعجاب الالاف من المتابعين.وتألقت العائلة الفنية بامتياز، بإطلالات أنيقة، حيث ارتدي النجم والأل أحمد زاهر جاكيت جادي أسود اللون، ونسق معه تيشيرت أبيض اللون، مع بنطال بنفس لون الجاكيت، كما أطلت زوجته بشميز أبيض اللون مع تنورة فضفاضة باللون التركواز.فيما اختارت النجمة الشابة ليلي أحمد زاهر، تيشيرت أسود اللون مع بنطال واسع بنفس لون التيشيرت، وتزينه الفصوص الفضية، كما أطلت ملك أحمد زاهر، لجاكيت جينز مع تيشيرت أنيق، وبنطال أسود اللون.