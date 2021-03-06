«حياة كريمة» تُنفذ 490 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من «سكن كريم»

قالت مؤسسة حياة كريمة، إن مشروع «سكن كريم» يعد مشروع تكافلى رائد دشنته الدولة المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لترميم المنازل المتهالكة فى قرى مصر، وتوفير المرافق الأساسية لها، بما يسهم فى رفع المعاناة عن أصحابها والارتقاء بالمستوى المعمارى والبنائى فى الريف المصرى.وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم، إلى أن مشروع «سكن كريم» يشمل تحسين البنية التحتية للمنازل من خلال تركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.ويعد مشروع «سكن كريم»، من أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نفذ خلال المرحلة الأولى منه، 490 مشروعًا مختلفًا حسب احتياجات القرية، وفر 354 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، و262 ألف وحدة لسكان العشوائيات، بالإضافة لتسقيف 7 آلاف منزل، مع إنشاء 1909 وصلة مياه شرب، و745 وصلة صرف صحي، مع رفع كفاءة 6119 منزل.وذكرت المؤسسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بمخصصات 9.6 مليار جنيه.