السعودية تدشن مراكز لقاح كورونا لتغطي المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تتوسع حاليًا في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة كافة.وذكرت الصحة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت- أن ذلك يأتي في إطار مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.