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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن تسجل 4584 إصابة و38 وفاة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 07:04 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 421 ألفًا و415 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم تسجيل 3917 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 362 ألفًا و765 حالة، فيما تم تسجيل 38 وفاة، ليبلغ الإجمالي 4900 حالة وفاة.

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