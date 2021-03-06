خالد الطوخى يكتب: مصر تقتحم تصنيع مشتقات الدم لأول مرة فى الشرق الأوسط



وسط هذا الكم الهائل من حملات التشكيك التى يشنها الإعلام المُعادى من أجل خلق حالة من عدم الثقة بين المواطن والدولة، نجد على أرض الواقع الكثير والكثير من الإنجازات التى تتحقق فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، وهو ما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بما يجرى على أرض الواقع من إنجازات غير مسبوقة.. وفى تقديرى الشخصى يجب ألا نمر مرور الكرام أمام هذا الخبر شديد الأهمية الذى يتعلق بتصنيع مشتقات الدم فى مصر، فهو أمر يعتبر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط حسبما أعلنته مؤخرًا وزارة الصحة، حينما أشارت، فى بيان صحفى، إلى أنها تستعد لأول مشروع قومى فى منطقة الشرق الأوسط لتصنيع مشتقات الدم، وذلك من أجل هدف أساسى يتمثل فى السعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المشتقات، خاصة فى ظل النقص العالمى فى مستحضرات الدم.

وحسبما أعلنته وزارة الصحة فى هذا الصدد أيضًا، فإن ذلك المشروع من المقرر أن يتم من خلال ٣ مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى مخصصة لعملية جمع البلازما وتوفير كمية كافية منها، أما المرحلة الثانية فهى المرحلة المخصصة لتصنيع مشتقات الدم، وبالطبع فإن هذا التصنيع سوف يتم فى الخارج من أجل الاستفادة من التقدم الذى يشهده هذا المجال فى عدة دول غربية، أما المرحلة الثالثة فهى التى تتعلق بالسعى نحو نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، لنتمكن من التصنيع محليًا دون الحاجة إلى الاستعانة بالخارج.

واللافت للنظر أنه وعلى الرغم من انشغال وزارة الصحة وكل مؤسسات الدولة بالتصدى لأزمة فيروس كورونا، فإنه يجرى فى نفس الوقت أيضًا القيام بتجهيز كل اللوجستيات الخاصة بالمشروع من بنية تحتية ومعلوماتية وقانونية وتشريعية، وذلك من أجل المضى قدمًا بالمشروع خلال فترة وجيزة بهدف توفير احتياجات البلاد من مشتقات الدم، لأنه لو تم الانتظار لحين الانتهاء من أزمة كورونا قد يزداد الأمر صعوبة، خاصة أننا الآن فى سباق حقيقى مع الزمن.

والحق يقال إنه من خلال متابعتى لهذا الأمر، فإن الدولة ماضية بقوة نحو صدور قانون لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، بحيث يواكب بالفعل التطورات الحديثة والمعايير الدولية بدول العالم التى أثبتت تقدمها فى هذا المجال، خاصة أن مشروع القانون تتم مناقشته حاليًا فى البرلمان ويحظى باهتمام بالغ.

وهو ما يجعلنى على يقين من أن مناقشة القانون وإقراره من البرلمان سوف يسهمان فى سرعة تنفيذ المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وفقًا لضوابط مُحكمة، وبما يحقق توازنًا بين مواكبة التكنولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى بمصر، وهو ما يجعلنى على يقين تام من أن المشروع القومى لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها يعتبر أمنًا قوميًا فى مجال الصحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة أنه يهدف فى المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال الحيوى، وبالتالى فإنه يضع مصر فى منطقة متميزة فى هذا المجال الحيوى المهم.

وهناك مسألة فى غاية الأهمية تتعلق بهذا الموضوع، وهى أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته تعد تعبيرًا فى منتهى الدقة عن المشاركة المجتمعية فى مجال الرعاية الصحية، أى أن المواطنين وهم يتبرعون بالدم من أجل هذا المشروع القومى المهم، يقدمون بالفعل أروع مثل فى المشاركة المجتمعية، بما يعطى الشعور بالاطمئنان بنبل الهدف أن مواد مشروع القانون المقدم للبرلمان تضمن بشكل قانونى أن تتم عملية تجميع الدم بشكل آمن، مع الحرص على الحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى، حيث تنص مواد القانون على حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مرات هذا التبرع للحفاظ على صحة المتبرع، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظمًا، كما نص مشروع القانون أيضًا على أنه يجب على جميع المراكز المعنية بجمع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها.

واللافت للنظر فى مسألة تنفيذ المشروع أن وزارة الصحة استطاعت بالفعل الانتهاء من تجهيز ٨ مراكز لتجميع البلازما، ومن المقرر الانتهاء من ٢٠ مركزًا بنهاية العام الجارى، وذلك بالتوازى مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما، حيث إن أبرز ما نص عليه مشروع القانون أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد للقيام بهذه المهمة بعد الحصول على التراخيص من الجهات المختصة.

كما نص مشروع القانون أن يتم إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز الاشتراطات والمواصفات المقررة، كما أن مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع، مع الوضع فى الاعتبار أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية، ولا يجوز القيام بتصنيع مشتقات البلازما إلا عن طريق مصنع مرخص لهذا الغرض، على أن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديد قراره من هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

كما يؤكد القانون توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه، والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.. ووفقًا لمواد القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو من يقوم بتصدير أو استيراد «بلازما»، وكذلك كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد انتهت الوزارة أيضًا من وضع خطة لاعتماد المراكز دوليًا، فضلًا عن دعم منظمة الصحة العالمية المشروع منذ اليوم الأول، حيث أسهمت منظمة الصحة العالمية فى دعم وزارة الصحة والسكان عن طريق توفير خبير دولى للمشروع قام بزيارة المراكز واعتماد الرسم الهندسى لها، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير تدريب للقائمين على المشروع بعدد من الدول التى لها خبرة فى مجال تجميع وتصنيع البلازما «ألمانيا، فرنسا، إيطاليا»، وتنظيم ورش تدريبية للقائمين على المشروع بواسطة خبراء أجانب، فيما يخص التصنيع الجيد، والاعتماد الدولى للمراكز، وجودة البلازما المجمعة، والاطلاع على المعايير المطبقة والمعممة، ومعايير ممارسة التصنيع الجيد «GMP»، بالإضافة إلى زيارة أعضاء من مركز خدمات نقل الدم القومية إلى مركز تجميع البلازما كيدريون بألمانيا.

