الهلال الأحمر الإماراتى يقدم مساعدات للمتأثرين من الفيضانات بالسودان

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من السيول والفيضانات، التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية العام الماضي، وذلك ضمن جهودها للتصدي لتداعيات الكارثة التي لا تزال ماثلة ويعاني منها المتضررون في بعض المناطق.وسيرت الهيئة وفق وكالة الأنباء الإماراتية- اليوم السبت، ثلاث قوافل مساعدات جديدة إلى ولايات النيل الأبيض وكسلا والخرطوم، مستهدفة بمساعداتها الإغاثية سكان المناطق الأكثر تضررا، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم والجهات السودانية المختصة.وأكد فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة مستمرة في برنامجها الإنساني وعملياتها الإغاثية حتى تنجلي تداعيات الكارثة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة من المساعدات تتضمن توفير المزيد من الاحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية والمستلزمات الضرورية الأخرى.وأشار نائب الأمين العام للهلال الأحمر، إلى أن الهيئة لن تدخر وسعًا في سبيل درء آثار السيول والفيضانات من خلال تعزيز استجابتها الإنسانية على الساحة السودانية التي شهدت أسوأ كارثة إنسانية العام الماضي.كما وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مع شركتين في الخرطوم عقود توريد أجهزة ومعدات طبية لصالح قسم غسيل الكلى بمستشفى "البان جديد" في ولاية الخرطوم.