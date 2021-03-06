رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 3 منشآت والتحفظ على لحوم مذبوحة خارج مجازر الإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 06:42 م
حملة تموينية بالاسكندرية
حملة تموينية بالاسكندرية
هبه عويضه
طباعة
قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، السبت، برفقة المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزة أول، حملة مكبرة بنطاق الحي؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية إلى اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة واللواء خالد جمعة السكرتير المساعد للمحافظة، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لقرار رئيس الوزراء والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر.

وتوجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل وش أديب معقد، وأمين حسونه، ونجع السلام، و١٦ الملك_ الفلكى، وحسن رفعت، للتفتيش على المحال التجارية والكافيهات، ومحال الجزارة، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 3 من المنشآت التجارية وعدد 3 بارتيشن داخل كارفور سيتى لايت، وتحصيل غرامات فورية بإجمالى ٢٠ ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

فى سياق متصل، تم التحفظ على ٢١٥ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وتم أخذ عينات من بعض المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتحرير عدد ١١محضر متنوع مابين عدم حمل شهادة صحية، وذبح خارج المجزر، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

وخلال الحملة، تم التحفظ على 43 من المضبوطات، وإزالة التند والحواجز الحديدية، والكاوتش، والكتل الخرسانية التى تعوق حركة المارة، فضلًا عن رفع الاإشغالات والمخلفات التى تشغل حرم الطريق العام.

على صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية والكافيهات بضرورى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد جهاز قياس للحرارة وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصًا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

موضوعات متعلقة

تشكيل الأهلي.. بواليا يقود الهجوم أمام فيتا كلوب

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الصور

image description

محافظ دمياط تباشر ربط قرية السيالة بالطريق الدولي

image description

محافظ دمياط تزور مركز تلقيح كبار السن ضد كورونا

image description

حملة لإزالة التعديات على أراض زراعية في دمياط

image description

تداول 27 سفينة و118 ألف طن غلال فى صومعة ميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي لجنة «تأهيلي دكتوراه» التربية الرياضية

الأكثر قراءة

الترجي يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك وطرد فتوح

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

النيابة العامة: «سفاح الجيزة» اعترف بالقتل 3 مرات في التحقيقات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

موقع بوابة التعليم الأساسي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية 2021

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

بريطانيا ترشح «نيجيري الأصل» لعضوية لجنة قانونية بالأمم المتحدة

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«أثر اللجوء السورى على الأمن القومى الأردنى».. كتاب جديد لـ شيماء كامل

ورش وعروض فنية متنوعة على المسرح المتنقل بالوادى الجديد

بدء فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

ختام عروض المسرح المتنقل بالشرقية (صور)