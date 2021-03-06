إغلاق 3 منشآت والتحفظ على لحوم مذبوحة خارج مجازر الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، السبت، برفقة المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزة أول، حملة مكبرة بنطاق الحي؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية إلى اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة واللواء خالد جمعة السكرتير المساعد للمحافظة، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لقرار رئيس الوزراء والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر.وتوجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل وش أديب معقد، وأمين حسونه، ونجع السلام، و١٦ الملك_ الفلكى، وحسن رفعت، للتفتيش على المحال التجارية والكافيهات، ومحال الجزارة، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 3 من المنشآت التجارية وعدد 3 بارتيشن داخل كارفور سيتى لايت، وتحصيل غرامات فورية بإجمالى ٢٠ ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.فى سياق متصل، تم التحفظ على ٢١٥ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وتم أخذ عينات من بعض المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتحرير عدد ١١محضر متنوع مابين عدم حمل شهادة صحية، وذبح خارج المجزر، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.وخلال الحملة، تم التحفظ على 43 من المضبوطات، وإزالة التند والحواجز الحديدية، والكاوتش، والكتل الخرسانية التى تعوق حركة المارة، فضلًا عن رفع الاإشغالات والمخلفات التى تشغل حرم الطريق العام.على صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية والكافيهات بضرورى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد جهاز قياس للحرارة وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصًا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.