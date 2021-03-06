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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بالبحيرة

السبت 06/مارس/2021 - 08:02 م
انقلاب سيارة بالبحيرة
انقلاب سيارة بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 4 أفراد شرطة بمديرية أمن البحيرة، السبت، جراء انقلاب سيارة "تمناية" بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية " أمام قرية مازن التابعة لمركز إيتاي البارود أثناء عودتهم من التدريب بدمنهور.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من نقطة شرطة المستشفى العام بإيتاي البارود، يفيد وصول أفراد شرطة مصابين في حادث سير، لينتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين انقلاب سيارة تمناية بطريق "القاهرة - الإسكندرية " باتجاة القاهره أمام قرية مازن، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أفراد شرطة تم نقلهم جميعًا لمستشفى إيتاي البارود المركزي.

المصابون هم:"وائل منصور عبد القادر، (42 عامًا)، لطفي شعبان لطفي، (40 عامًا)، فوزي شعبان كامل، (52 عامًا)، يسري محمد محمد، (41 عامًا)"، من قوة مركز شرطة إيتاي البارود، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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