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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال أعمال الرصف في شوارع زفتى بالغربية

السبت 06/مارس/2021 - 06:35 م
أعمال الرصف في شوارع
أعمال الرصف في شوارع زفتى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استكملت محافظة الغربية أعمال رصف شارع عصمت حمادة والشوارع الجانبية التابعة له، وهى المنطقة التي كانت تعاني منذ سنوات من عدم استكمال المرافق وأعمال الرصف.

وقال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، لـ"الدستور"، إن أعمال الرصف جارية في أرجاء المدينة، تنفيذًا لخطة محافظة الغربية في تنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الكورنيش ومنطقة الحي البحري وشارع محمد فريد وشارع سعد زغلول والجمهورية، وجار استكمال باقي شوارع المدينة الرئيسية خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال محد سراح، رئيس المدينة إن المركز عانى منذ سنوات من عدم استكمال مرافقه، لكنها تشهد اليوم استكمال أعمال الرصف والمرافق للمدينة جنبًا إلي جنب مع تطوير القري التابعة لمركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

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