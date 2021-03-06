جامعة الأزهر تؤكد الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الجميع، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة، على التزام الجامعة بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الكليات ملتزمة برش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.