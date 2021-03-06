السيناريو الأسوأ.. ماذا لو دخلت موجتين جديدتين لكورونا؟

لا يزال العالم يعيش أجواء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وانخفاض أعداد المصابين يوميًّا، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نصت بها منظمة الصحة العالمية.لكن، مؤخرًا جاء بيان صادم من منظمة الصحة العالمية، ليعلنوا من خلاله احتمالية حدوث سيناريو سئ بدخول موجتين ثالثة ورابعة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.تحذيرات المنظمة جاءت حال عدم إلزام حكومات العالم على المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وطالبت بعدم تخفيف جهود مكافحة الوباء بسبب ظهور لقاحات مضادة، بعد أن رصدت بعض الحكومات التي شجعت على تخفيف القيود المفروضة على شعوبها بعد تطعيم مواطنيها باللقاح.«الدستور» يجيب عن هذه الأسئلة التي راودت أذهان المصريين بعد نشر تحذيرات المنظمة، من خلال التواصل مع أحد أطباء العزل الذي يوضح خلال حديثه مدى احتمالية حدوث موجتين ثالثة ورابعة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.وكشف الدكتور أحمد عزيز، أخصائي المناعة وأمراض الحساسية، عن السيناريوهات المتوقعة للموجات الجديدة فى مصر وهى اختفاء الموجة الثانية خلال الشهر القادم، في حالة التزام المواطنين بجميع التدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان منذ ظهور الوباء.أضاف: "الموجة الثالثة ستكون نتيجة امتناع المواطنين عن الالتزام بالإجراءات، وعدم حصولهم على التطيعم المضاد للفيروس، ما سينتج عنه انتشار سلالات جديدة من الفيروس".أما عن النظام الواجب اتباعه في الأشهر المقبلة قال:"تطهير الأيدى بالماء والصابون بشكل مستمر، بجانب الابتعاد الاجتماعى فى العمل أو الأماكن العامة، وضرورة استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة، وكذلك تهوية المنازل والمكاتب بفتح النوافذ والأبواب أكثر من مرتين يوميًّا".أشار الطبيب، أيضًا، إلى ضرورة تناول غذاء متوازن يحتوى على بروتينات، ونشويات، ودهون، وأملاح، ومعادن وفيتامينات، خاصة البروتين، بهدف الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بشكل سليم، ما يجعل نسبة الشفاء من الفيروس مرتفعة للغاية.