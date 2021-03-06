هيثم تركي: الدولة مهتمة بتطوير صناعة التأمين في مصر

قال الخبير التأميني هيثم تركي، إن مشاركة وزارة قطاع الأعمال العام في مؤتمر تسويق صناعة التأمين الذي يعقده الاتحاد الأفراسيوي للتأمين في مصر خلال الشهر المقبل، يوضح اهتمام الدولة بتطوير صناعة التأمين.وأضاف «تركي» في تصريحات لـ«الدستور» أن وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة في قطاع التأمين سيكون لها أثر ايجابي في مناقشة سبل تطوير صناعة التأمين في ظل الأثار السلبية لكورنا.وأكد الخبير التأميني أن شركات التأمين الحكومية تمتلك حصة الأغلبية في قطاع التأمين المصري لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا القطاع الحيوي الهام، مشيرا إلى أن استثمارات شركات التأمين الحكومية تتجاوز ٦٠ مليار جنيه وهو مايوضح حجم اهتمام الدولة بصناعة التأمين.