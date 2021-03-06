محافظ بورسعيد يستقبل مدير فرع المقاولين العرب بالقناة وسيناء

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، مدير فرع شركة المقاولين العرب بمنطقة القناة وسيناء بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير الأعمال فى المشروعات التى تشرف عليها الشركة فى عدد من المجالات.واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات الإسكان وغيرها والتى تقوم بتنفيذها شركة المقاولين العرب ببورسعيد، مؤكدًا أهمية تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة تماشيًا مع المشروعات العملاقة التى شهدتها بورسعيد في المجالات كافة.وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال بمختلف المشروعات طبقا للجداول الزمنية المحددة، والتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة لتذليل أى عقبات بالمشروعات الجارية.